На Сумщині поліція підозрює чоловіка у зґвалтуванні літньої жінки

Правоохоронці повідомили про підозру 33-річному чоловікові, який вночі проник до квартири у Тростянці та зґвалтував 72-річну жінку. Наразі підозрюваного затримано.

Про це повідомили у ГУНП в Сумській області.

Як з’ясували правоохоронці, напередодні підозрюваний, проходячи повз будинок, у вікні однієї з квартир на першому поверсі побачив літню жінку. Тієї ж ночі, він проник до її помешкання через пошкоджене вікно. Застосовуючи насильство чоловік подолав опір, який чинила потерпіла, та зґвалтував її. Після чого, з місця події втік. Жінка оговталась лише на ранок та попрохала сусідів викликати поліцію.

Працівники поліції встановили особу ґвалтівника та затримали його. Ним виявився 33-річний чоловік, який неодноразово був судимий за майнові злочини. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Зґвалтування" та повідомили про підозру у скоєному. Слідство триває.

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