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Реабілітація через плавання: у Запоріжжі вдруге стартував проєкт для дітей-переселенців
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Реабілітація через плавання: у Запоріжжі вдруге стартував проєкт для дітей-переселенців

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У Запоріжжі стартував другий безоплатний проєкт “Фізична адаптація через плавання” для дітей-переселенців та військовослужбовців. Його організував срібний призер з Олімпійських ігор — плавець Денис Силантьєв. Проєкт триватиме впродовж трьох місяців. Його учасниками можуть стати діти віком від 8 до 15 років.

Перше заняття з плавання відвідали 60 дітей, зокрема, із Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Анджеліна Анісімова — переселенка з Енергодара, учасниця проєкту "Фізична адаптація через плавання" каже, що вода заспокоює:

плавання
Анджеліна Анісімова, переселенка з Енергодара. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Всі мишці розслабляються, в тебе мозок відключається і повністю на релаксі".

До Запоріжжя Анжеліна разом із сестрою евакуювалися влітку 2022 року. А от їхні батьки залишалися в тимчасово окупованому Енергодарі ще рік, працювали на Запорізькій АЕС. Через поганий зв’язок з рідними майже не спілкувалася.

На заняття з плавання прийшов і переселенець з Мелітополя Олександр Белих. Його батько нині боронить країну, а хлопець разом з мамою та 5-річним братом майже рік їздили Україною, аби знайти новий дім. Нині ж родина живе у Запоріжжі, а Сашко навчається в спортивному ліцеї:

плавання
Олександр Белих, переселенець з Мелітополя. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Єдине, що мені допомагає від стресу, коли я думаю, що мій тато може загинути щодня на війні, це вода. Вона розслаблює, мені допомагає. Я просто кайфую від цього".

Організатор проєкту Денис Силантьєв каже, це вже другий проєкт з фізичної та психологічної реабілітації, торік в ньому взяли участь понад двісті дітей:

плавання
Денис Силантьєв, організатор проєкту. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Це діти вимушених переселенців, які постраждали від бойових дій. І які були вимушені покинути регіони Донецької, Херсонської, Запорізької області, приїхати сюди в Запоріжжя. Діти військовослужбовців, батьки яких захищають нашу державу".
Реабілітація через плавання: у Запоріжжі вдруге стартував проєкт для дітей-переселенців
Проєкт з плавання для дітей-переселенців. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами Дениса Силантьєва у проєкті брали участь діти, які постраждали від поранень, від уламків, і після операцій:

"Вони дуже гарно тут реабілітувалися під час занять. Не тільки поліпшили собі здоров’я, але і впевненіше стали себе почували після цих занять. Діти психологічно змогли відновити своє здоров’я".

Раніше Суспільне повідомляло, що у Запоріжжі розпочався пілотний проєкт з плавання для дітей та підлітків вимушених переселенців. Діти мали змогу відвідати один із басейнів міста упродовж двох місяців.

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