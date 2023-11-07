Ввечері, 6 листопада, у Стрию водій вантажівки збив на смерть 40-річну жінку та втік з місця ДТП. Чоловіка вистежили за допомогою камер відеоспостереження та вже затримали. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини, аварія трапилась близько 20:00 на вулиці Галицькій у Стрию. Тоді водій вантажівки збив 40-річну жінку та замість того, аби зупинитись і надати їй допомогу, втік з місця ДТП. Від отриманих травм мешканка Мукачева померла на місці події.

Поліція розпочала розшук водія. Вивчивши записи камер відеоспостереження, правоохоронці встановили, що ДТП скоїв водій вантажівки "Volvo" з напівпричепом. Цей автомобіль поліцейські знайшли у селі Козьова, зупинили та вилучили на арештмайданчик. За кермом був 52-річний мешканець Закарпаття.

Слідчі відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує від трьох до восьми років ув'язнення, а також позбавлення водійських прав на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини, за яких трапилась ДТП.