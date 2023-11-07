Шукала порятунку у військових: хаскі Юна з Донеччини шукає родину в Черкасах

Військовий Максим із Черкас місяць тому на одній із позицій на Донеччині побачив загубленого пса породи "хаскі". Юна, так згодом назвали собаку, прибігла до захисників втомлена, загублена та злякана. Шукала порятунку. Щоб допомогти собаці, військовий привіз її до Черкас та шукає для неї нову родину.

Хаскі Юна нині грайлива та енергійна. Розповіла її тимчасова власниця пані Ольга. Під час прогулянки парком вони зустрілися із рятівником — військовим Максимом. Саме він вивіз втомлену собаку з Донеччини:

"Вона була брудна, втомлена, не розуміла що їй робити. Підходила до всіх і виглядала загубленою. Я так розумію, вона хотіла знайти собі хазяїна і підходила до кожного".

Суспільне Черкаси

Тоді я вирішив, що потрібно її рятувати.

"Коли вона підійшла до мене, я її також погладив, вона була дуже слухняна, мені дуже сподобалась ця собака, стало її шкода, тому в мене виникла ідея забрати її".

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

За допомогою звернувся до знайомої з Черкас — Ольги Дудник. Вона погодилася приглянути за хаскі та знайти їй родину:

"Я дуже хотіла їй допомогти і в принципі знала, на що йшла. Що це велика собака я вже зрозуміла, сказали тоді хаскі. Але не знала що вони такі активні. Зараз я вже втягнулася".

Суспільне Черкаси/ Аліна Бережна

Суспільне Черкаси/ Аліна Бережна

Нову улюбленицю назвали Юною. Пані Ольга пригадала: її потрібно було рятувати:

"Були обсмалені боки, особливо справа. Тут досі видно в неї, це вже заростає. Я все вистригала повністю. І біля хвоста, на лапах".

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Юна була схудлою та виснаженою, згадав ветеринар Олег Бойко, до якого її привезли:

"Вага в неї була 19 кг. Зараз вона вже 24 кг. Це вже гарний знак, вона видужує, набирає вагу. Сьогодні зробили перше щеплення, бо ми не знаємо, робили щеплення їй, чи не робили. Через 21 день зробимо повторне".

Суспільне Черкаси

З новим тимчасовим членом родини не сумно, розповіла пані Ольга:

"Я чую, що вона десь о 7 годині заспівала мені під вікном, ну я відкриваю вікно і до неї".

Суспільне Черкаси

Та залишити в себе хаскі з особистих причин Ольга не може. Тому шукає для Юни надійних господарів:

"Хочеться, щоб це була відповідальна родина, яка знає цю породу, яка розуміється в цій породі та бажано, щоб вона була другою або третьою такою ж собакою, тобто хаскі або лайки".

Суспільне Черкаси/ Аліна Бережна

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