Армія РФ завдала авіаудару по Очеретиному на Донеччині

Російські окупанти завдали авіаудару по Очеретиному. Всього протягом 6 листопада задокументовано 7 обстрілів цивільних Донеччини.
Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.
Загалом війська РФ атакували 5 населених пунктів:
- міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк,
- селище Очеретине,
- село Новоселівка Перша.
Зокрема, росіяни вдарили з артилерії по околицях Красногорівки. Снаряди влучили в цивільний автомобіль, за кермом якого перебував 32-річний водій. Він загинув на місці.
Також окупанти завдали авіаудару по Очеретиному. Руйнувань зазнали 7 приватних будинків.
За даними Донецької ОВА також під вогнем окупантів Торське і Зарічне Лиманської громади.
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