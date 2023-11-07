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Армія РФ завдала авіаудару по Очеретиному на Донеччині
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Армія РФ завдала авіаудару по Очеретиному на Донеччині

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Армія РФ завдала авіаудару по Очеретиному на Донеччині
Наслідки обстрілу Торецька та Північного 20 вересня 2023 року. Фото: прокуратура Донеччини

Російські окупанти завдали авіаудару по Очеретиному. Всього протягом 6 листопада задокументовано 7 обстрілів цивільних Донеччини.

Про це повідомляє Нацполіція Донецької області.

Загалом війська РФ атакували 5 населених пунктів:

  • міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк,
  • селище Очеретине,
  • село Новоселівка Перша.

Зокрема, росіяни вдарили з артилерії по околицях Красногорівки. Снаряди влучили в цивільний автомобіль, за кермом якого перебував 32-річний водій. Він загинув на місці.

Також окупанти завдали авіаудару по Очеретиному. Руйнувань зазнали 7 приватних будинків.

За даними Донецької ОВА також під вогнем окупантів Торське і Зарічне Лиманської громади.

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