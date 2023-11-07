Купував дрон за 67 тис. грн: рівнянин став жертвою шахраїв

У Рівному чоловік хотів придбати квадрокоптер та перерахував 67 тисяч гривень начебто для волонтерки — але товар він не отримав. Через місяць після оформлення замовлення рівнянин повідомив поліції про шахрайство.

Про це повідомили у пресслужбі поліції в області.

За даними слідства, 35-річний рівнянин шукав, де придбати квадрокоптер. Його знайомий порекомендував замовити товар у соцмережах на сторінці волонтерки.

"Там покупець знайшов та заповнив відповідну форму для пошуку потрібного товару. Через декілька хвилин у месенджері із чоловіком сконтактував менеджер, який вказав реквізити, за якими потрібно здійснити транзакцію", — повідомила речниця поліції в області Марія Юстицька.

Рівнянин перерахував 67 тисяч гривень, його запевнили, що товар мають відправити через місяць, натомість він його не отримав.

5 листопада чоловік написав заяву до поліції за фактор шахрайства. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.

"Дороговартісні покупки варто оплачувати після отримання товару, а в якості передоплати краще обмежитися мінімальною сумою", — додали у поліції.

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