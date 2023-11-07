Пошкоджені приватні будинки та магазин: армія РФ вдарила по Сумщині

Упродовж минулої доби, 6 листопада, російські війська обстрілювали територію Сумської області. Загалом зафіксовано 136 ударів.

Про це повідомили в поліції Сумщини.

Наслідки обстріли Середино-Буди на Сумщині Наслідки обстріли Середино-Буди на Сумщині Наслідки обстріли Середино-Буди на Сумщині

У результаті обстрілів загинула цивільна особа, розповіли правоохоронці. Також пошкоджені два приватні будинки та приміщення магазину.

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Що відомо про обстріли Сумської області 6 та 7 листопада

Зранку, 7 листопада, російські військові здійснили гранатометний обстріл Великописарівської громади на Сумщині. Зафіксовано 2 вибухи, повідомили в Сумській ОВА.

Протягом дня, 6 листопада, російські солдати 16 разів обстрілювали прикордоння та населені пункти Сумщини. Зафіксовано 140 вибухів. Під вогнем з території РФ опинилися сім громад області.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram