У селі Мушкатівка Борщівської громади на Тернопільщині рятувальники врятували кошеня.

Про це йдеться на сторінці ДСНС області в соцмережі.

Рятувальники рятують кошеня. Фото: ДСНС області

Тваринка вилізла на верх димоходу і дві доби не могла спуститися.

Порятунок кошеняти. Фото: ДСНС області

Працівники ДСНС за допомогою розкладної триколінної драбини піднялись на дах та зняли кошеня з димохідної труби.

Тваринку передали господарю. Фото: ДСНС області