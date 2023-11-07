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Дві доби сиділо на димоході: на Тернопільщині рятувальники врятували кошеня
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Дві доби сиділо на димоході: на Тернопільщині рятувальники врятували кошеня

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Кошеня на димохідній трубі
Кошеня на димоході. Фото: ДСНС області

У селі Мушкатівка Борщівської громади на Тернопільщині рятувальники врятували кошеня.

Про це йдеться на сторінці ДСНС області в соцмережі.

Рятувальники рятують кошеня на Тернопільщині
Рятувальники рятують кошеня. Фото: ДСНС області

Тваринка вилізла на верх димоходу і дві доби не могла спуститися.

Порятунок кошеняти в селі Мушкатівка Борщівської громади
Порятунок кошеняти. Фото: ДСНС області

Працівники ДСНС за допомогою розкладної триколінної драбини піднялись на дах та зняли кошеня з димохідної труби.

Кошеня передали господарю
Тваринку передали господарю. Фото: ДСНС області

Врятоване кошеня на руках господаря
Врятоване кошеня. Фото: ДСНС області

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