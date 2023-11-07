У селі Мушкатівка Борщівської громади на Тернопільщині рятувальники врятували кошеня.
Про це йдеться на сторінці ДСНС області в соцмережі.
Рятувальники рятують кошеня. Фото: ДСНС області
Тваринка вилізла на верх димоходу і дві доби не могла спуститися.
Порятунок кошеняти. Фото: ДСНС області
Працівники ДСНС за допомогою розкладної триколінної драбини піднялись на дах та зняли кошеня з димохідної труби.
Тваринку передали господарю. Фото: ДСНС області
Врятоване кошеня. Фото: ДСНС області
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