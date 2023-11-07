П’ять пар протимінного взуття отримали поліцейські вибухотехніки Хмельниччини від місцевих волонтерів. Таке взуття значно збільшує шанси вберегти ноги захисників, якщо вони випадково наступили на міну.

Про це Суспільному Хмельницький розповіла начальниця сектору комунікації ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Інна Глега.

За її словами, поліцейські вибухотехніки з Хмельниччини із перших місяців війни перебувають у постійних ротаціях на звільнених територіях. Вони розміновували Київщину, і зокрема Чорнобильську зону, Чернігівщину, Харківщину, Херсонщину.

"У нас є поранений поліцейський вибухотехнік Володимир Сокол. Він підірвався під час розмінування Харківщини минулого року. Його колеги з інших областей тоді загинули. Володимир отримав складне поранення руки, обличчя та частково втратив зір. Закордонні лікарі боролися за те, щоб відновити йому руку та зір. Зараз він перебуває на реабілітації в нашому шпиталі", — розповіла Інна Глега.

Протимінне взуття, яке передали поліцейським вибухотехнікам місцеві волонтери, листопад 2023. Фото: Поліція Хмельницької області

Протимінні черевики, каже Інна Глега, здатні згладити вибухову хвилю, розсіяти її в боки, і таким чином вберегти стопу, пальці від травматичної ампутації.

"Протимінне взуття нам передали місцеві волонтери з Красилова. Вони постійно допомагають нам. Раніше вже передавали транспортний засіб. Тож ми дякуємо їм за постійну допомогу і підтримку", — додала начальниця сектору комунікації ГУ Нацполіції у Хмельницькій області.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram та Facebook.