Уповноважений Верховної ради и з прав людини Дмитро Лубінець закликав Службу безпеки України, Національну поліцію та Національну раду з питань телебачення і радіомовлення перевірити інформацію про негативні висловлювання на адресу військовослужбовців, які спілкуються мовами нацменшин. Йдеться про заяви мовознавиці Ірини Фаріон про російськомовних військових.

Про звернення до правоохоронців омбудсман повідомив у Телеграм.

"У медіа активно поширюється відеоматеріал, на якому транслюються негативні висловлювання та звинувачення стосовно військовослужбовців Збройних Сил України, які спілкуються мовами нацменшин", — написав Лубінець.

Він додав, що у Збройних Силах України служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання.

"Нагадую, що небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери — це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України", — написав омбудсман.

Він нагадав, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

Що цьому передувало

Раніше мовознавиця, докторка філологічних наук та народна депутатка 7-го скликання Ірина Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" у тому, що вони спілкуються російською мовою.

В “Рандеву з Яніною Соколовою” Фаріон сказала, що не існує такого терміна як російськомовне населення.

Коли журналістка запитала, що Фаріон думає про російськомовних бійців “Азову”, які тримали оборону Маріуполя, мовознавиця відповіла: “Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні і дуже розумні, виконувати 29 статтю закону про Збройні сили України?”

Реакція на заяву Фаріон щодо російськомовних військових

Заяви Фаріон викликали критику у соцмережах. Заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що висловлювання Фаріон становлять загрозу національній безпеці, і закликав СБУ перевірити їх.

"Ірина Фаріон публічно заявила, що не вважає українцями тих наших воїнів, які спілкуються на фронті російською мовою. Цим блюзнірством, як на мене, вона поставила знак рівності між окупантами та тими, хто жертвує своїм життям, боронячи Україну", — написав Чернєв у Фейсбуці.

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував висловлювання Фаріон російською і в незенцурній формі. Він наголосив, що перша публікація російською на каналі "Жорін. Третя штурмова" присвячується особисто Ірині Фаріон.

"Ніхто тобі не давав права відкривати рота в бік бійців "Азова", Третьої штурмової або будь-якого іншого підрозділу української армії. Тому просто йди ти ...!" — написав Жорін.

"Ваша позиція не проукраїнська і я вважаю вас проектом Кремля. Ви — ворог, що просуває отруйні гидкі наративи. Ваша позиція і вислови — лайно. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла Українською. Це говорить та, що захищає Україну три роки пліч-о-пліч з Героями, які розмовляють українською, російською, грузинською, білоруською, польською, десятками діалектів, англійською та десятком інших мов та говірок", — написала в Інстаграм парамедикиня, яка воювала в Маріуполі на "Азовсталі", Катерина "Пташка" Поліщук.