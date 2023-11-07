У різних районах Дніпра за останні п'ять місяців прибрали 41 стихійне сміттєзвалище.

Про це повідомили в пресслужбі міської ради Дніпра.

Зокрема, 6 листопада купу побутового непотребу прибирали на вул. Луговській (в Амур-Нижньодніпровському районі. Воно було накладено поблизу трамвайної колії. Для прибирання комунальники залучили три спецмашини. Вивезли понад сто кубометрів сміття.

«Прибирають захаращену територію комунальники після звернень мешканців і обстеження звалища комісією районної ради, обов’язкове також складання відповідного акту», – пояснив заступник директора департаменту екологічної політики міськради Ярослав Крисько.

Куди звертатися містянам

Щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ можна звертатися на єдину "гарячу" лінію міської ради: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12.

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