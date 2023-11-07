В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні пацієнту пересадили нирку від посмертного донора зі Закарпаття. 58-річний чоловік потрапив у ДТП, і його життя не вдалося врятувати. Це — 12 трансплантація у цьому закладі.

Про це розповіли на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної клінічної лікарні.

Родичі донора підписали згоду на посмертну пересадку органів.

"Перед операційною вже традиційно медики створили коридор пошани та хвилиною мовчання вшанували пам'ять донора, подякували його рідним за шанс на життя тим, хто потребує", — йдеться у повідомленні.

Це — 12 трансплантація в Івано-Франківській обласній лікарні. Фото: Facebook/КНП ОКЛ Івано-Франківської обласної ради

Трансплантологи працювали вісім годин. Вони провели понад 100 процедур та маніпуляцій.

"Важливо, щоби до восьми годин ми її пересадили. Головне, щоби після підшивання нирка прижилася", — говорить хірург Попов.

Що відомо

У 2021 році в Івано-Франківській обласній лікарні підготували операційну та закупили обладнання для проведення трансплантації нирок. Для цього з державного бюджету заклад отримав майже 5 млн грн. Також відповідне навчання пройшли й медики.

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