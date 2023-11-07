У Миколаєві судитимуть посадовця Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Чиновника підозрюють в отриманні хабарів для сприяння швидкої видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що начальник одного з управлінь Держпродспоживслужби в Миколаївській області отримав хабар в розмірі 31 000 гривень.

"За здійснення впливу на прийняття Держпродспоживслужби рішень щодо безперешкодного й швидкого оформлення та видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів для ввезення до країн ЄС продуктів бджільництва, а також усунення подальших перешкод під час реалізації службовими особами своїх повноважень", — зазначили в прокуратурі.

За даними Державного бюро розслідувань, усі охочі безперешкодно отримати ветеринарно-санітарний сертифікат та інші дозвільні документи, мали заплатити посадовцю 300 доларів США за кожне авто з експортними продуктами.

"У разі несплати він погрожував бізнесменам штрафними санкціями та блокуванням видачі документів. Загальний "заробіток" посадовця за місяць міг становити близько 500 тисяч гривень", — повідомили в ДБР.

Затримання посадовця. Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали посадовця у липні 2023 року під час отримання чергового хабаря від експортера.

Миколаївська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовця за фактом "Вимагання неправомірної вигоди за здійснення впливу". Санкції статті передбачають позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

Станом на 7 листопада обвинувачений перебуває під вартою.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.