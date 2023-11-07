У листопаді для підтримки та розвитку бізнесу на Київщині запланували низку просвітницьких заходів та грантових проєктів. Завдяки участі в різних програмах підприємці можуть отримати фінансову допомогу від 100 тис. до 800 тис. грн.

Про це інформує Департамент економіки Київської обласної державної адміністрації.

Зокрема, стартапи та малі підприємства мають змогу взяти участь у Національній акселераційній програмі "Власне". Вона пропонує:

Навчальні семінари на тему маркетингу, залучення фінансування та експортної стратегії, розвитку продукту та інновацій. Знаннями ділитимуться відомі бізнесмени та експерти.

За результатами програми понад 30 учасників отримають фінансову підтримку на 100 000 грн кожен, а 10 підприємців позмагаються за звання суперфіналіста і оримають головний приз — 800 000 грн.

Зареєструватися можна до 10 листопада.

Програма "EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП".

Підприємців навчатимуть, як подавати заявки на участь грантах. Організують лекції та практичні заняття, щоб розвивати вміння заповнення грантових заявок.

Формат навчання комбінований: онлайн та офлайн. Останній термін подання заявок – 17 листопада, кількість місць обмежена.

Для участі необхідно заповнити анкету.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України".

8 листопада о 17:00 Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" проведе онлайн-презентацію грантових можливостей для бізнесу. Учасникам розкажуть про найактуальніші грантові програми, зокрема, від Міністерства економіки.

Реєстрація триває на сайті організації.

Програма "Підтримка підприємниць України" від L'Oréal Paris та фонду UNFPA.

Ця програма від L'Oréal Paris та фонду UNFPA надає шанс жінкам Київщини отримати фінансування у розмірі 650 000 грн на розвиток власної справи. Для участі відбиратимуть проєкти, які:

можуть принести економічну, матеріальну, соціальну, іміджеву та іншу користь для України;

мають потенціал для створення додаткових робочих місць в Україні;

містять соціально-етичну/суспільно-корисну/інноваційну складові, зокрема, цифрові напрями;

мають позитивний вплив на навколишнє середовище та екологію.

Подати заявку можна з 1 по 30 листопада.

Що відомо про заходи підтримки бізнесу на Київщині

Із липня 2022 року Уряд запровадив проєкт "єРобота", за яким можна отримати від держави безповоротну фінансову допомогу для започаткування чи розвитку бізнесу. Найпопулярніша серед українців — програма мікрогрантів "Власна справа", за якою можна отримати до 250 тис. гривень.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу.

У лютому стало відомо, що Київщина посіла 2 місце серед регіонів із найбільшою кількістю ухвалених рішень за програмою "єРобота". 227 бізнесменів області отримали "зелене світло" щодо фінансування для реалізації власних бізнес-проєктів.

У березні цього року стартувала 4-та хвиля прийому запитів на участь у програмі "єРобота". Претенденти на отримання коштів можуть подавати бізнес-плани через портал "Дія". Кінцевий термін проєкту — 19 листопада 2023 року.

На Київщині 160 жителів регіону одержать фінансування для реалізації своїх бізнес-проєктів. Кошти надають у межах державної програми "єРобота". Середній розмір гранту складає 241 тис. гривень.

Станом на червень на Київщині гранти від держави за урядовим проєктом "єРобота" отримали 215 жителів регіону. У межах програми "Власна справа" підприємці Київщини створили 476 нових робочих місць.

Також влітку підприємці регіону збільшили обсяги виробництва і продажів. 67% підприємств Київщини працювали на майже повну, повну або навіть вищу потужність порівняно з довоєнним періодом.

Аграрії Київщини з початку року отримали майже 12 млрд грн кредитів на розвиток господарств.