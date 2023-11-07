Пішов із життя головний хірург Черкаської області

У Черкасах вранці 7 листопада помер хірург Олександр Богуславський.

Про це повідомив директор обласного онкодиспансеру Віктор Парамонов.

"Вранці не стало Олександра Марковича Богуславського, колеги, товариша, наставника. 30 років — головний хірург Черкащини", — написав Віктор Парамонов.

Коли відбудеться прощання з медиком поки не відомо.

Олександр Богуславський понад пів століття у сфері медицини, очолював хірургічне відділення Черкаської обласної лікарні та був головним позаштатним хірургом області, заслуженим лікарем України.

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