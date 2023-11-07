НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Гравці з Дніпропетровщини вибороли срібло на міжнародному турнірі з футболу в Іспанії
СПОРТРегіони

Гравці з Дніпропетровщини вибороли срібло на міжнародному турнірі з футболу в Іспанії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Гравці з Дніпропетровщини вибороли срібло на міжнародному турнірі з футболу в Іспанії
Фото: Кам’янська РДА

Гравці з міста Кам'янського, що на Дніпропетровщині, у складі української збірної вибороли друге місце на міжнародному турнірі з футболу Trofeo Malgratense 2023 в Іспанії (Барселона).

Про це повідомили в Кам'янській районній військовій адміністрації.

За даними адміністрації, міжнародний турнір проходив з 14-21 жовтня.

Україну, зокрема, представляли дев'ятикласники ліцею №13 Кам'янського.

Гравець команди, кам'янчанин Максим Горобець також отримав нагороду як найкращий форвард.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Юні сумчани стартували з перемоги на чемпіонаті України з футзалу
Юні сумчани стартували з перемоги на чемпіонаті України з футзалу
УЄФА передала освітлення для черкаського стадіону безоплатно
УЄФА передала освітлення для черкаського стадіону безоплатно
спортивні гімнасти
Дніпряни вибороли 12 медалей на чемпіонаті України зі спортивної гімнастики
Рятувальник Сергій Борков
До забігу готувався півтора місяця: рятувальник з Волині розповів, як пробіг півмарафон у спорядженні
На початок