Гравці з міста Кам'янського, що на Дніпропетровщині, у складі української збірної вибороли друге місце на міжнародному турнірі з футболу Trofeo Malgratense 2023 в Іспанії (Барселона).
Про це повідомили в Кам'янській районній військовій адміністрації.
За даними адміністрації, міжнародний турнір проходив з 14-21 жовтня.
Україну, зокрема, представляли дев'ятикласники ліцею №13 Кам'янського.
Гравець команди, кам'янчанин Максим Горобець також отримав нагороду як найкращий форвард.
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