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"Намагаємося до кожного пацієнта — індивідуально". У Дніпрі військові відновлюються після бойових травм
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"Намагаємося до кожного пацієнта — індивідуально". У Дніпрі військові відновлюються після бойових травм

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В одній із міських лікарень Дніпра військові, які отримали бойові травми, проходять реабілітацію. Їм допомагають відновити роботу ніг та рук і навчають ходити на протезах. У таких центрах по всій Україні для лікарів проводять тренінги з реабілітації травм війни, аби вони освоювали сучасні методики, каже уповноважена президента Тетяна Ломакіна.

У центрі тренується Денис. Він отримав поранення на Запорізькому напрямку, після чого йому ампутували праву ногу.

"У руці уламки були, доставали, рука теж зараз ще відновлюється. Чутливість пропала", каже він.

Відновлення у центрі проходить і Євген. Чоловік отруївся невідомою речовиною під час відпустки. Через це у нього відмовила права нога. Каже, після лікування та реабілітації планує повернутися на фронт.

"Зараз уже більш-менш можу ставати на ногу. Це пройшло десь приблизно два тижні", розповів він.

"Намагаємося до кожного пацієнта — індивідуально". У Дніпрі військові відновлюються після бойових травм
Тренажери в центрі реабілітації. Фото: Суспільне Дніпро, Юрій Тинний

Прогрес пацієнта у відновленні залежить від його мотивації, говорить фізична терапевтка Олександра.

"Ми намагаємося до кожного пацієнта індивідуально, щоб він хоча б повернувся, наприклад, до своїх господарських обов’язків", сказала фахівчиня.

У таких центрах по всій Україні для лікарів проводять тренінги з реабілітації травм війни, аби медики освоювали сучасні методики, говорить уповноважена президента Тетяна Ломакіна.

"Сучасна доказова реабілітація в Україні лише розвивається. Ми привносимо сюди найкращі європейські практики, ми навчаємо наших лікарів, ми запрошуємо їх на навчання за кордоном", говорить вона.

"Намагаємося до кожного пацієнта — індивідуально". У Дніпрі військові відновлюються після бойових травм
У Дніпрі військові відновлюються після бойових травм. Фото: Суспільне Дніпро, Юрій Тинний

Зараз в Україні у понад 200 лікарнях військові можуть пройти стаціонарну реабілітацію, каже Тетяна Ломакіна.

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