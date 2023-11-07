В Одесі дитина потрапила до лікарні через отруєння продуктами горіння — ДСНС

6 листопада на вулиці Інглезі в Одесі відбулось загоряння у багатоповерхівці. Унаслідок цього дитина 2018 року народження потрапила до лікарні.

Про це 7 листопада повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

За їхніми даними, повідомлення про загоряння у квартирі 16-поверхового житлового будинку надійшло о 19:16. По прибуттю на місце встановили, що у квартирі на 10 поверсі сталось підгорання їжі.

Пожежникам вдалось врятували дитину 2018 року народження, яку з діагнозом отруєння продуктами горіння у тяжкому стані госпіталізували до Одеської дитячої клінічної лікарні.

4 листопада в Одесі на вулиці Сегедській сталась пожежа: у фітнес-клубі спалахнула бігова доріжка. Ймовірною причиною вважають аварійний режим роботи електрообладнання. Загиблих та травмованих немає.

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