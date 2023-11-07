НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

В Одесі дитина потрапила до лікарні через отруєння продуктами горіння — ДСНС
ДІТИДСНСПОЖЕЖАРегіони

В Одесі дитина потрапила до лікарні через отруєння продуктами горіння — ДСНС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

6 листопада на вулиці Інглезі в Одесі відбулось загоряння у багатоповерхівці. Унаслідок цього дитина 2018 року народження потрапила до лікарні.

Про це 7 листопада повідомили у пресслужбі ДСНС Одещини.

За їхніми даними, повідомлення про загоряння у квартирі 16-поверхового житлового будинку надійшло о 19:16. По прибуттю на місце встановили, що у квартирі на 10 поверсі сталось підгорання їжі.

Пожежникам вдалось врятували дитину 2018 року народження, яку з діагнозом отруєння продуктами горіння у тяжкому стані госпіталізували до Одеської дитячої клінічної лікарні.

4 листопада в Одесі на вулиці Сегедській сталась пожежа: у фітнес-клубі спалахнула бігова доріжка. Ймовірною причиною вважають аварійний режим роботи електрообладнання. Загиблих та травмованих немає.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Юні сумчани стартували з перемоги на чемпіонаті України з футзалу
Юні сумчани стартували з перемоги на чемпіонаті України з футзалу
Кабмін підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у &quot;Дії&quot; — Федоров
Кабмін підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії" — Федоров
Випав хлопчик із вікна у Рівному
У Рівному хлопчик під час розваги випав із вікна другого поверху. Як це сталося
Після поширення відео знущання з птаха три родини з Кіровоградщини взяли на облік
Після поширення відео знущання з птаха три родини з Кіровоградщини взяли на облік
На початок