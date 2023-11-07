НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Буковині прощаються із полеглою бойовою медикинею Надією Смук
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На Буковині прощаються із полеглою бойовою медикинею Надією Смук

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Буковині прощаються із полеглою бойовою медикинею Надією Смук
Фото: Facebook/Микола Катеринчук

7 листопада у Чернівецькій області прощаються із полеглою військовою Надією Смук. Жінці було 40 років.

Про це повідомили на сторінці обласної адміністрації у Facebook.

Надія Смук була старшою солдаткою військової частини А4699. З нею прощаються о 9:00 в селі Василів.

Раніше Надія Смук завершила Чернівецький педагогічний коледж імені Юрія Федьковича. Певний час жила і працювала у Варшаві, де була учасницею Клубу українських жінок, про це повідомили у польському медіа Слово news.

Під час пандемії коронавірусу Надія Смук повернулась в Україну, працювала репетиторкою польської мови, а також була вчителькою у школі в Кулівцях. Після початку повномасштабної війни займалась волонтерством, а у липні 2022 року вступила в ЗСУ.

Військова загинула 23 жовтня у віці 40 років.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Евакуація з Куп'янського району, сказ у Пісочині. Головні новини Харкова та області 7 листопада: хроніка
Евакуація з Куп'янського району, сказ у Пісочині. Головні новини Харкова та області 7 листопада: хроніка
На Запорізькому напрямку загинув житель Комишувахи Сергій Крутов
На Запорізькому напрямку поблизу Вербового загинув житель Комишувахи Сергій Крутов
Навіщо окупанти будують залізницю з Криму до Ростова-на-Дону: думки експертів
Навіщо окупанти будують залізницю з Криму до Ростова-на-Дону: думки експертів
Солдат 1-ї бригади Нацгвардії України "Буревій"
Сили оборони наступають на двох напрямках. За добу відбулось 36 бойових зіткнень — Генштаб
На початок