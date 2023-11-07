На Буковині прощаються із полеглою бойовою медикинею Надією Смук

7 листопада у Чернівецькій області прощаються із полеглою військовою Надією Смук. Жінці було 40 років.

Про це на сторінці обласної адміністрації у Facebook.

Надія Смук була старшою солдаткою військової частини А4699. З нею прощаються о 9:00 в селі Василів.

Раніше Надія Смук завершила Чернівецький педагогічний коледж імені Юрія Федьковича. Певний час жила і працювала у Варшаві, де була учасницею Клубу українських жінок, про це повідомили у польському медіа Слово news.

Під час пандемії коронавірусу Надія Смук повернулась в Україну, працювала репетиторкою польської мови, а також була вчителькою у школі в Кулівцях. Після початку повномасштабної війни займалась волонтерством, а у липні 2022 року вступила в ЗСУ.

Військова загинула 23 жовтня у віці 40 років.