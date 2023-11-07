Військовослужбовець із села Ямниця, що поблизу Івано-Франківська, Ярослав Каляндрук відзначений почесним нагрудним знаком "Золотий хрест" від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це пишуть на сайті Ямницької територіальної громади.

Воїн мобілізувався на службу в розвідувальні війська до Збройних сил України у 2012 році. Тоді ж пройшов навчання та став бойовим медиком.

"У 2014 році, коли розпочалася антитерористична операція, брав участь у визволенні країни від агресора на різних напрямках: Харківської, Донецької та Луганської областей, зокрема неподалік міст Щастя, Маріуполь, сіл Сміле, Дебальцеве, Луганське", — пишуть на сторінці громади.

З настанням повномасштабного вторгнення Ярослав одразу став на захист Батьківщини. Зокрема служив бойовим медиком у "гарячих" точках на півночі країни.

"Вітаємо нашого земляка з отриманням військової нагороди. Це — велике досягнення, що підтверджує силу характеру, відвагу та самопожертву у великій справі. Щиро дякуємо Ярославу за хоробрість, героїзм, патріотизм та захист України й усіх нас, зичимо міцного здоров’я, якнайшвидшої перемоги та щасливого повернення додому!” — йдеться у дописі.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube