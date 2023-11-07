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"Це третя моя точка, може грамоту дадуть". Під варту взяли ймовірного навідника удару РФ по Харкову 6 жовтня
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"Це третя моя точка, може грамоту дадуть". Під варту взяли ймовірного навідника удару РФ по Харкову 6 жовтня

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навідник удару по харкову
41-річний харківянин, затриманий за підозрою в наведенні ракет на Харків 6 жовтня, листопад 2023 року. Фото: Служба безпеки України

У Харкові 41-річному чоловіку повідомили про підозру в держзраді. Його підозрюють у наведенні російського "Іскандера" на житлові будинки Харкова 6 жовтня, внаслідок якого 12 людей зазнали поранень та двоє людей, серед яких 10-річний хлопець, загинули.

Про це 7 листопада повідомили пресслужба прокуратури Харківської області та речник Служби безпеки регіону Владислав Абдула.

"Чоловік працював майстром на місцевому підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Генштаб ЗС РФ завербував його дистанційно через Telegram. Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Встановлено, що для підготовки ракетної атаки російський агент передав до генштабу ЗС РФ електронні координати "цілей" з прив’язкою до місцевості", — йдеться в повідомленні Абдули.

"Це третя моя точка, може грамоту дадуть". Під варту взяли ймовірного навідника удару по Харкову 6 жовтня
41-річний харківянин, затриманий за підозрою в наведенні ракети на Харків 6 жовтня, листопад 2023 року. Фото: Служба безпеки України

Дані підозрюваний передавав через керівника незаконної бригади "Привид" на прізвисько "Шаман", який перебуває на тимчасово окупованій території на сході України та підозрюється у порушенні законів і звичаїв війни.

Під час обшуків у підозрюваного виявили:

  • чотири мобільні телефони та сім sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з росіянами;
  • банківські картки, на які надходили кошти від російського ГРУ;
  • понад 10 тис. доларів США.
6 жовтня іскандер харків
Рятувальники розбирають завали житлового будинку, по якому влучила російска ракета 6 жовтня 2023 року. Фото: Ігор Клименко

Скриншоти листування, знайдені в телефоні підозрюваного

У листуванні, знайденому в телефоні підозрюваного, він надсилав фото будівель та автостоянок у Харкові: "Ось будівля, що прилягає до тієї, де [...] . Стоянка у дворі також забита технікою [...]".

Після влучання РФ по місту, о 07:47 підозрюваний написав співрозмовнику, куди влучила ракета: "В***ли і цей [...]. Це вже третя моя точка [...], може грамоту дадуть".

"Це третя моя точка, може грамоту дадуть". Під варту взяли ймовірного навідника удару по Харкову 6 жовтня
Скриншот листування харківʼянина, якого підозрюють у наведенні ракети на Харків 6 жовтня, листопад 2023 року. Фото: Служба безпеки України

Також харків'янин надсилав співрозмовнику номер своєї банківської картки.

"В*бали і цей. Це третя моя точка, може грамоту дадуть". Під варту взяли ймовірного навідника удару по Харкову 6 жовтня
Скриншот листування харківʼянина, якого підозрюють у наведенні ракети на Харків 6 жовтня, листопад 2023 року. Фото: Служба безпеки України

За частиною 2 статті 111 ККУДержавна зрада, вчинена в умовах воєнного стану йому може загрожувати довічне позбавлення волі. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 29 грудня 2023 року без визначення розміру застави.

Що відомо про ракетну атаку РФ по Харкову 6 жовтня

Вранці 6 жовтня російські війська влучили ракетами "Іскандер" по Київському та Основ'янському районах Харкова. У центрі міста ракета влучила в землю, пошкоджені будівлі та автівки поруч.

В Основ'янському районі пошкоджений триповерховий житловий будинок та будівлі поряд. Під завалами знайшли тіло 10-річного хлопчика та його 68-річної бабусі.

На момент удару в місті не оголосили тривогу, ймовірно, через швидкість ракети та її відсутність на радарі. За даними військової обладміністрації, поранення зазнали щонайменше 30 людей.

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