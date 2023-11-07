Через обстріл Нікополя на Дніпропетровщині увечері 6 листопада поранено 56-річного чоловіка.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
Місто обстріляли з артилерії. Пошкоджено церкву, сім хат, сарай, лінії електропередач тощо.
Уночі армія РФ била по Марганецькій та Червоногригорівській громадах Нікопольського району. Поранених та загиблих немає.
В Офісі генпрокурора повідомили про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України).
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