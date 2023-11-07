Назавжди в небі. У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих льотчиків 299-ї бригади

У Миколаєві шостого листопада вшанували пам'ять загиблих під час повномасштабного російського вторгнення льотчиків 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. За традицією на злітній смузі спалили фортепіано.
Про це повідомили в пресслужбі бригади.
Миколаївський музикант Володимир Алексєєв виконав на фортепіано композицію Яна Тірсена "Сomptine d'un autre été".
Миколаївський музикант Володимир Алексєєв під час вшанування пам'яті пілотів. Фото: 299 бригада
На музичному інструменті написали позивні пілотів та бортові номери.
За час російського вторгнення бригада втратила:
- Героя України полковника Геннадія Матуляка
- Героя України капітана Єгора Середюка
- Героя України капітана Сергія Пархоменка
- Героя України майора Олександра Кукурбу
- Героя України підполковника Вадима Благовісного
- Героя України майора Данила Мурашку
- Герой України капітана Олександра Корпана
- підполковника Олександра Жиброва
- Капітана Олександра Щербакова
- Капітана Андрія Антиховича
- Капітана Вадима Мороза
Спалювання фортепіано. Фото: 299 бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.
Що відомо про традицію спалювання фортепіано
- Спалювання фортепіано на честь загиблих пілотів — американська традиція, що бере початок з часів Другої світової війни — з битви за Британію. В одній з таких ескадрилій служив британський пілот, який умів вправно грати на піаніно. Одного разу під час виконання бойового завдання його літак збили й піаніст загинув. Тоді в пам'ять про загиблого американські колеги спалили його інструмент.
- Вперше в Україні запалало фортепіано 19 жовтня 2018 році на аеродромі у Старокостянтинові у день закриття навчань "Чисте Небо — 2018". Пілоти вшанували пам’ять загиблого екіпажу винищувача Су-27 УБ.
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