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Назавжди в небі. У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих льотчиків 299-ї бригади
Вторгнення Росії в УкраїнуВІЙНАРегіони

Назавжди в небі. У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих льотчиків 299-ї бригади

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Назавжди в небі. У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих льотчиків 299-ї бригади
Вшанування пам'яті загиблих льотчиків 299-ї бригади в Миколаєві: спалювання фортепіано, 6 листопада 2023 року. Фото: 299 бригада тактичної авіації

У Миколаєві шостого листопада вшанували пам'ять загиблих під час повномасштабного російського вторгнення льотчиків 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. За традицією на злітній смузі спалили фортепіано.

Про це повідомили в пресслужбі бригади.

Миколаївський музикант Володимир Алексєєв виконав на фортепіано композицію Яна Тірсена "Сomptine d'un autre été".

Назавжди в небі. У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих льотчиків 299-ї бригади
Миколаївський музикант Володимир Алексєєв під час вшанування пам'яті пілотів. Фото: 299 бригада

На музичному інструменті написали позивні пілотів та бортові номери.

За час російського вторгнення бригада втратила:

  • Героя України полковника Геннадія Матуляка
  • Героя України капітана Єгора Середюка
  • Героя України капітана Сергія Пархоменка
  • Героя України майора Олександра Кукурбу
  • Героя України підполковника Вадима Благовісного
  • Героя України майора Данила Мурашку
  • Герой України капітана Олександра Корпана
  • підполковника Олександра Жиброва
  • Капітана Олександра Щербакова
  • Капітана Андрія Антиховича
  • Капітана Вадима Мороза
Назавжди в небі. У Миколаєві вшанували пам'ять загиблих льотчиків 299-ї бригади
Спалювання фортепіано. Фото: 299 бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова.

Що відомо про традицію спалювання фортепіано

  • Спалювання фортепіано на честь загиблих пілотів — американська традиція, що бере початок з часів Другої світової війни — з битви за Британію. В одній з таких ескадрилій служив британський пілот, який умів вправно грати на піаніно. Одного разу під час виконання бойового завдання його літак збили й піаніст загинув. Тоді в пам'ять про загиблого американські колеги спалили його інструмент.
  • Вперше в Україні запалало фортепіано 19 жовтня 2018 році на аеродромі у Старокостянтинові у день закриття навчань "Чисте Небо — 2018". Пілоти вшанували пам’ять загиблого екіпажу винищувача Су-27 УБ.

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