Шістсот двадцять другий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 6 на 7 листопада минула без сигналів про повітряну тривогу. Більше про події в регіоні читайте у хроніці.
На Одещині прикордонники запобігли переправленню чоловіка до Молдови
На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону запобігли незаконному переправленню чоловіка через держкордон, повідомили у Держприкордонслужбі.
Під час перевірки вантажівки на автодорозі Одеса-Рені у кабіні водія виявили чоловіка, який ховався від контролю. Водій з Вінниччини хотів допомогти своєму знайомому потрапити до Молдови.
Чоловіка, який намагався перетнути держкордон притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-1Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. КУпАП, а щодо перевізника направили повідомлення до поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон. Кримінального кодексу України.
У Чорному морі відсутні ракетоносії
Російська армія тримає у Чорному морі чотири кораблі, в Азовському — один. Ракетоносії заведені у пункти базування, повідомили у Силах оборони півдня.
Генштаб: на фронті протягом доби відбулося 78 бойових зіткнень, росіяни намагаються оточити Авдіївку
На фронті протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Авдіївському напрямку військо РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. На Мар’їнському напрямку російські військові здійснили понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки. Загалом військо РФ завдало 16 авіаційних ударів, здійснило 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 листопада.
Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Берислав, Іванівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.