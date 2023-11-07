Шістсот двадцять другий день війни. Хроніка подій в Одеській області

На Одещині прикордонники запобігли переправленню чоловіка до Молдови

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону запобігли незаконному переправленню чоловіка через держкордон, повідомили у Держприкордонслужбі.

Під час перевірки вантажівки на автодорозі Одеса-Рені у кабіні водія виявили чоловіка, який ховався від контролю. Водій з Вінниччини хотів допомогти своєму знайомому потрапити до Молдови.

Чоловіка, який намагався перетнути держкордон притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП, а щодо перевізника направили повідомлення до поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України.