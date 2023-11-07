НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Шістсот двадцять другий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Шістсот двадцять другий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Шістсот двадцять другий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Ніч з 6 на 7 листопада минула без сигналів про повітряну тривогу. Більше про події в регіоні читайте у хроніці.

На Одещині прикордонники запобігли переправленню чоловіка до Молдови

На Одещині прикордонники Білгород-Дністровського загону запобігли незаконному переправленню чоловіка через держкордон, повідомили у Держприкордонслужбі.

Під час перевірки вантажівки на автодорозі Одеса-Рені у кабіні водія виявили чоловіка, який ховався від контролю. Водій з Вінниччини хотів допомогти своєму знайомому потрапити до Молдови.

Чоловіка, який намагався перетнути держкордон притягнули до адміністративної відповідальності за ст.204-1Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. КУпАП, а щодо перевізника направили повідомлення до поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332Незаконне переправлення осіб через державний кордон. Кримінального кодексу України.

У Чорному морі відсутні ракетоносії

Російська армія тримає у Чорному морі чотири кораблі, в Азовському — один. Ракетоносії заведені у пункти базування, повідомили у Силах оборони півдня.

Генштаб: на фронті протягом доби відбулося 78 бойових зіткнень, росіяни намагаються оточити Авдіївку

На фронті протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута. На Авдіївському напрямку військо РФ не полишає спроб оточити Авдіївку. На Мар’їнському напрямку російські військові здійснили понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки. Загалом військо РФ завдало 16 авіаційних ударів, здійснило 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 листопада.

Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Новомихайлівка, Рівнопіль Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Берислав, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Евакуація з Куп'янського району, сказ у Пісочині. Головні новини Харкова та області 7 листопада: хроніка
Евакуація з Куп'янського району, сказ у Пісочині. Головні новини Харкова та області 7 листопада: хроніка
На Запорізькому напрямку загинув житель Комишувахи Сергій Крутов
На Запорізькому напрямку поблизу Вербового загинув житель Комишувахи Сергій Крутов
Навіщо окупанти будують залізницю з Криму до Ростова-на-Дону: думки експертів
Навіщо окупанти будують залізницю з Криму до Ростова-на-Дону: думки експертів
Солдат 1-ї бригади Нацгвардії України "Буревій"
Сили оборони наступають на двох напрямках. За добу відбулось 36 бойових зіткнень — Генштаб
На початок