Армія РФ понад 25 разів намагалась штурмувати в районі Мар'їнки та Красногорівки

Протягом 6 листопада українські військові відбили понад 25 невдалих штурмів російських окупантів в районі Мар'їнки та Красногорівки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку російські окупанти штурмували в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області близько 20 разів.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 5 атак противника біля Богданівки та Хромового та Андріївки. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмувати південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку окупанти безуспішно намагались наступати в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку РФ здійснив понад 25 невдалих штурмів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

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