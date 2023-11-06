У столиці водій пошкодив чужу автівку і намагався залишити місце ДТП. Утім, після удару обидві машини зчепилися бамперами, що ускладнювало втечу винуватця аварії. Згодом порушника оштрафували на суму понад 55 тис. грн.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва у Telegram.

Інцидент стався у темну пору доби 5 листопада у Солом'янському районі. Водій автомобіля Geely, виїжджаючи з парковки, врізався в машину Skoda, що стояла позаду. Керманич намагався поїхати з місця події, але його авто зачепилось за пошкоджену машину, і далеко від'їхати не змогло. Зранку водій повторив спробу втечі, але на місце ДТП прибув екіпаж патрульних, яких викликали сусіди.

У керманича Geely інспектори помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти огляд і драгер показав 2,90 проміле алкоголю в крові. Чоловік запевняв, що вжив спиртне вже після ДТП, за що патрульні склали відповідний протокол.

Крім того, поліцейські з'ясували, що цього водія суд раніше позбавив права керування транспортом. Тож загалом винуватцю ДТП виписали 2 протоколи і 1 постанову про адмінпорушення:

ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів);

ч. 4 ст. 130 (вживання алкоголю, наркотичних речовин тощо після ДТП або після зупинки транспортного засобу поліцейським до моменту проходження огляду)

ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами).

Покарання за ці правопорушення передбачають накладення штрафу на загальну суму понад 55 тис. грн.