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На Миколаївщині сталася ДТП: травмувався підліток
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На Миколаївщині сталася ДТП: травмувався підліток

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На Миколаївщині сталася ДТП: травмувався підліток
Місце аварії, 6 листопада 2023 року. Фото: Головне управління Національної поліції в Миколаївській області

У місті Южноукраїнськ Миколаївської області шостого листопада сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля "Skoda Octavia" та мопеда. Травмувався 16-річний водій мопеда, його доставили у лікарню.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у Facebook.

У поліції зазначили, що шостого листопада приблизно о 16:55 в місті Южноукраїнськ на вулиці Європейській сталась аварія. Зіткнулися автомобіль "Skoda Octavia", за кермом якого перебував 57-річний водій, та мопед, яким керував 16-річний хлопець.

"Внаслідок автопригоди неповнолітнього з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

Слідчі зафіксували подію за ознаками кримінального порушення за статтеюЧастина 1 стаття 286 Кримінального Кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини автопригоди.

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