Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід директору департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради Олександру Журбі.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Апеляційна палата ВАКС відмовила у задоволенні апеляційної скарги стороні захисту директора департаменту інфраструктури міста Сумської міськради Олександра Журби.

Відтак, ухвала слідчого судді антикорупційного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативним розміром застави 1 476 200 грн, є без змін.

За Олександра Журбу внесли заставу у розмірі 1 476 200 гривень 10 жовтня. Посадовець мав здати паспорти, носити електронний браслет та не виїжджати з Сум без дозволу.

Що відомо про справу Олександра Журби та Олександра Лисенка

Ввечері 2 жовтня НАБУ і САП спільно з СБУ затримали Олександра Лисенка та Олександра Журбу на отриманні ними частини хабаря в 1,4 млн грн. За інформацією СБУ, фігуранти вимагали 2 млн 130 тис. грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

3 жовтня Олександру Лисенку та Олександру Журбі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368.

4 жовтня Олександру Журбі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

Міському голові Сум Олександру Лисенку також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. 5 жовтня посадовця випустили під заставу у 3 мільйони гривень. 9 жовтня Лисенка відсторонили від виконання обов'язків.

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