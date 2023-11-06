В Одесі обирають підрядника, який за 160 мільйонів робитиме дорогу в об’їзд аварійного Іванівського мосту. Пропозицію на тендер подала лише одна компанія — "Ростдорстрой".

Про це стало відомо з платформи публічних закупівель Prozorro.

У технічному завданні вказано, що площа покриття, яке підлягає капітальному ремонту, складає 16 113, 21 м². Тут мають влаштувати проїзну частину, велосипедні доріжки та тротуар, укріпити узбіччя, нанести дорожню розмітку. Також у документі вказаний ремонт залізничного переїзду з будівництвом двох "транспортабельних модулів" та обладнання їх необхідним устаткуванням, монтаж інженерних мереж: водопроводу, газопостачання, зовнішнього освітлення.

Наразі триває кваліфікація переможця. Компанія "Ростдорстрой" запропонувала виконати роботи за вартість, майже на півмільйони нижчу від оголошеної у тендері. Роботи мають провести впродовж 2023-2024 року.

скриншот з сайту Prozorro. Джерело: Prozorro

Тендер на капремонт проїзду від Житомирської до Овідіопольської дороги. Фото: скріншот з сайту Prozorro

Компанія "Ростдорстрой" донедавна займалась ремонтом Деволанівського узвозу. Співзасновником компанії є депутат Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" Юрій Шумахер. Вона виграла обидва тендери на ці роботи, які проводило міське управління капітального будівництва у 2020 та 2022 роках. Згідно з даними на порталі використання публічних коштів, із міського бюджету підприємство отримало за роботи по першому тендеру 157,7 млн грн і по другому — 38,3. Договір по останньому сторони розірвали у жовтні цього року, виконавши роботи більше, ніж на половину: вартість тендеру склала 61,8 млн грн. В технічному завданні, зокрема, були і роботи, які мають виконати в рамках другого етапу капремонту вулиці.

Реконструкція Іванівського мосту в Одесі

Іванівський шляхопровід збудували у 1967 році, щоб поєднати мікрорайон Черемушки з промисловими районами Одеси. Його довжина — 355 метрів, ширина — 18. За даними Одеської міськради, за 55 років міст жодного разу не ремонтували.

У лютому 2021 року в Одесі обмежили рух вантажівок Іванівським мостом. Рішення ухвалили через незадовільний експлуатаційний стан мосту.

У березні 2021 року Іванівський міст визнали непридатним для експлуатації. Тоді ж закрили дві крайні смуги руху мостом. Решті автомобілів, а також трамваям і тролейбусам організували об'їзд.

Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 30 грудня 2021 року оголосило тендер на ремонт Іванівського шляхопроводу. За роботи готові заплатити 1, 629 мільярда гривень.

У січні 2022 року на засіданні виконавчого комітету вирішили, що громадян, чиї будинки розташовані поруч з Іванівським шляхопроводом, планують відселити.

Наразі рух транспорту Іванівським мостом закритий. Обмеження діють до кінця 2023 року.

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