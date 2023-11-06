НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

В Одесі обирають підрядника, який за 160 мільйонів робитиме дорогу в об’їзд аварійного Іванівського мосту
РемонтТендерДорогиРегіони

В Одесі обирають підрядника, який за 160 мільйонів робитиме дорогу в об’їзд аварійного Іванівського мосту

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В Одесі обирають підрядника, який за 160 мільйонів робитиме дорогу в об’їзд аварійного Іванівського мосту
Іванівський шляхопровід. Одеська міська рада

В Одесі обирають підрядника, який за 160 мільйонів робитиме дорогу в об’їзд аварійного Іванівського мосту. Пропозицію на тендер подала лише одна компанія — "Ростдорстрой".

Про це стало відомо з платформи публічних закупівель Prozorro.

У технічному завданні вказано, що площа покриття, яке підлягає капітальному ремонту, складає 16 113, 21 м². Тут мають влаштувати проїзну частину, велосипедні доріжки та тротуар, укріпити узбіччя, нанести дорожню розмітку. Також у документі вказаний ремонт залізничного переїзду з будівництвом двох "транспортабельних модулів" та обладнання їх необхідним устаткуванням, монтаж інженерних мереж: водопроводу, газопостачання, зовнішнього освітлення.

Наразі триває кваліфікація переможця. Компанія "Ростдорстрой" запропонувала виконати роботи за вартість, майже на півмільйони нижчу від оголошеної у тендері. Роботи мають провести впродовж 2023-2024 року.

В Одесі обирають підрядника, який за 160 мільйонів робитиме дорогу в об’їзд аварійного Іванівського мосту
скриншот з сайту Prozorro. Джерело: Prozorro

В Одесі обирають підрядника, який за 160 мільйонів робитиме дорогу в об’їзд аварійного Іванівського мосту
Тендер на капремонт проїзду від Житомирської до Овідіопольської дороги. Фото: скріншот з сайту Prozorro

Компанія "Ростдорстрой" донедавна займалась ремонтом Деволанівського узвозу. Співзасновником компанії є депутат Одеської міськради від партії "Довіряй ділам" Юрій Шумахер. Вона виграла обидва тендери на ці роботи, які проводило міське управління капітального будівництва у 2020 та 2022 роках. Згідно з даними на порталі використання публічних коштів, із міського бюджету підприємство отримало за роботи по першому тендеру 157,7 млн грн і по другому — 38,3. Договір по останньому сторони розірвали у жовтні цього року, виконавши роботи більше, ніж на половину: вартість тендеру склала 61,8 млн грн. В технічному завданні, зокрема, були і роботи, які мають виконати в рамках другого етапу капремонту вулиці.

Реконструкція Іванівського мосту в Одесі

  • Іванівський шляхопровід збудували у 1967 році, щоб поєднати мікрорайон Черемушки з промисловими районами Одеси. Його довжина — 355 метрів, ширина — 18. За даними Одеської міськради, за 55 років міст жодного разу не ремонтували.
  • У лютому 2021 року в Одесі обмежили рух вантажівок Іванівським мостом. Рішення ухвалили через незадовільний експлуатаційний стан мосту.
  • У березні 2021 року Іванівський міст визнали непридатним для експлуатації. Тоді ж закрили дві крайні смуги руху мостом. Решті автомобілів, а також трамваям і тролейбусам організували об'їзд.
  • Управління дорожнього господарства Одеської міської ради 30 грудня 2021 року оголосило тендер на ремонт Іванівського шляхопроводу. За роботи готові заплатити 1, 629 мільярда гривень.
  • У січні 2022 року на засіданні виконавчого комітету вирішили, що громадян, чиї будинки розташовані поруч з Іванівським шляхопроводом, планують відселити.
  • Наразі рух транспорту Іванівським мостом закритий. Обмеження діють до кінця 2023 року.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
&quot;Авто – не пріоритет для міста&quot;. Інтерв'ю із заступником мера Чернівців про пішохідну зону на вулиці Заньковецької
"Авто – не пріоритет для міста". Інтерв'ю із заступником мера Чернівців про пішохідну зону на вулиці Заньковецької
Відновлення дев'ятиповерхівки на Північній Салтівці у Харкові: коли почнеться капремонт
Відновлення дев'ятиповерхівки на Північній Салтівці у Харкові: коли почнеться капремонт
На Одещині повторно оголосили тендер на ремонт зруйнованої дев’ятиповерхівки в Сергіївці
На Одещині повторно оголосили тендер на ремонт зруйнованої дев’ятиповерхівки в Сергіївці
Старовинне ззовні, сучасне — всередині. У Вінниці триває реставрація пам’ятки архітектури
Старовинне ззовні, сучасне — всередині. У Вінниці триває реставрація пам’ятки архітектури
На початок