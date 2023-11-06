В Одесі за хабарництво засудили завідувача одного з ветеринарних пунктів

В Одесі завідувач одного з пунктів ветеринарної медицини отримав вирок суду за вимагання та отримання хабаря.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції Одеської області.
За їхніми даними, до правоохоронних органів Одещини звернувся громадянин із заявою про те, що керівник ветеринарної дільниці однієї з ОТГ Білгород-Дністровського району висунув йому вимогу сплатити десять тисяч гривень за спрощення процедури виготовлення паспортів для десяти голів худоби. У випадку відмови ветеринар пригрозив господарнику ускладнити та затягнути процедуру реєстрації та зазначити, що худоба хвора.
Слідчі відкрили кримінальне провадження та затримали завідувача ветеринарного пункту. Йому також висунули обвинувачення за ч. 1 ст. 368 КК Українипрохання службовою особою надати неправомірну вигоду для себе та одержанні такої вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням службового становища. . Чоловік визнав свою провину, та обвинувальний акт скерували до суду.
Суд призначив підсудному покарання у вигляді штрафу у розмірі 51 тисячі гривень. Також 10 тисяч гривень отриманого хабаря направлять до спеціального державного фонду.
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