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У Черкасах зареєстрували новий випадок захворювання на ботулізм
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У Черкасах зареєстрували новий випадок захворювання на ботулізм

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У Черкасах зареєстрували новий випадок захворювання на ботулізм
Ілюстративне фото: УНІАН

У Черкаській області зареєстрували черговий випадок захворювання на ботулізм.

Про це Суспільному розповів головний державний санітарний лікар області Володимир Папач.

Черкасець захворів після вживання ікри карася, засоленої в домашніх умовах. Симптоми отруєння у хворого з’явилися вже наступного дня після вживання зараженого продукту – блювота, загальна слабкість, сонливість. 29 жовтня потерпілий звернувся до швидкої медичної допомоги:

"Чоловіка доставили Третьої Черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги у стані середньої важкості з попереднім діагнозом "отруєння грибами", оскільки вживав також смажені опеньки", — розповів Володимир Папач. 2 листопада чоловіку встановили діагноз "ботулізм", коли у хворого з'явились розлади зору:

"Потерпілого перевели до Черкаської міської інфекційної лікарні та ввели протиботулінічний гептавалентний антитоксин".

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