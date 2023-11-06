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На Бахмутському напрямку бої тривали біля чотирьох населених пунктів: скільки окупантів знищені
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На Бахмутському напрямку бої тривали біля чотирьох населених пунктів: скільки окупантів знищені

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На Бахмутському напрямку бої тривали біля чотирьох населених пунктів: скільки окупантів знищені
Українські військові поблизу Бахмута на Донеччині, 14 серпня 2023 року.Фото: Суспільне Донбас

На Бахмутському напрямку фронту тривали бої біля населених пунктів Новобогданівка, Хромове, Кліщіївка та Андріївка: за добу Сили оборони ліквідували 199 російських військових.

Про це ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник служби зав'язків з громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо.

"На цьому напрямку російські військові перебувають в активній обороні, дещо активізувалися та намагаються не допустити покращення тактичного становища Сил оборони. Вони намагаються відбити втрачені позиції", — розказав Фітьо.

За його словами, за добу на Бахмутському напрямку відбулося 10 боїв, один авіаналіт.

"Бої тривали біля Новобогданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де солдати РФ намагалися наступати, але безуспішно. За добу під час бої Сили оборони ліквідували 199 російських солдатів, 31 одиницю військової техніки знищили ЗСУ", — зазначив начальник служби зав'язків з громадськістю.

Також, за його даними, на цьому напрямку відбулося 555 обстрілів позицій Сил оборони російськими військами.

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