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"Ракета влучила у п'ятий поверх — перекриття впало у квартиру. Ми дивом залишились живі". Херсонці про удар армії РФ
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"Ракета влучила у п'ятий поверх — перекриття впало у квартиру. Ми дивом залишились живі". Херсонці про удар армії РФ

Ексклюзивно
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Вночі армія РФ завдала ракетного удару по середмістю Херсона, поцілила у багатоповерхівку. Внаслідок атаки в будинку зруйнований один з поверхів, вибиті всі вікна та пошкоджені балкони, розповідають місцеві жителі.

Херсонка Наталя говорить, не чула вибухів. За її словами, все сталось миттєво.

"Ми взагалі нічого не чули. Одразу посипалось перекриття, такий пил був, не мали чим дихати. Потім не змогли вийти з квартири, тому що у сусідів вибило металеві двері й вони нам заблокували вихід", — говорить жінка.

"Ракета влучила у п'ятий поверх — перекриття впало у квартиру. Ми дивом залишись живі". Херсонці про удар армії РФ
Херсон. Зруйновані балкони та вибиті вікна у багатоповерхівці після російського ракетного удару, 6 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Наталя живе в будинку, в який ввечері 5 листопада влучила російська ракета. Перекриття впало з п'ятого поверху на четвертий, каже жінка. Їх з матір'ю квартира повністю засипана уламками. Ночуватимуть у сусідів.

"Ракета впала, вдарилася в дах та знесла його. Влучила у п'ятий поверх — з нього повністю все перекриття впало в мою квартиру. Не знаю, як ми дивом з донькою залишись живі. Ми були в різних приміщеннях. Воно все зруйновано — скрізь розбито скло, всі вікна в будинку вибиті, пошкоджені всі балкони", — каже Алла.

"Ракета влучила у п'ятий поверх — перекриття впало у квартиру. Ми дивом залишись живі". Херсонці про удар армії РФ
Херсон. Одна з квартир у багатоповерхівці після російського ракетного удару, 6 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Під обстрілом російських військових будинок втретє, розповідає його мешканка Олена. Вперше це сталось у лютому, другий раз — у травні. Цього разу жінка отримала поранення.

"Ось розрізала руку, скло попало в неї. Сьогодні прооперували мене, вже все добре. Приїхала поліція, вони й викликали мені швидку допомогу. Треба було вчора викликати, але у нас таке робилося, що було не до лікарів. Ми живемо на четвертому поверсі — все вибило, ні балкона, ні вікон, нічого немає", — розповіла Олена.

"Ракета влучила у п'ятий поверх — перекриття впало у квартиру. Ми дивом залишись живі". Херсонці про удар армії РФ
Херсон. Зруйновані після російського ракетного удару вікна в під'їзді будинку, 6 листопада 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Вночі під обстрілом був і будинок Андрія. Чоловік живе у середмісті.

"Влучання було біля дванадцятої години ночі, всі люди живі. Побило вікна, дах як решето зробило, труба зруйнована і все інше. Ми перебували в цей час в іншій кімнаті. Штукатурка посипалася, нас оглушило, у мене та жінки був шок, собака теж злякався. Це було страшно", — каже чоловік.

Російські війська упродовж 5 листопада випустили з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації по Херсонській області 640 снарядів, по Херсону — 58.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, минулої доби по населених пунктах області скинули 87 російських авіабомб. Це найбільша кількість КАБ за увесь час.

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