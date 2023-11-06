Протягом дня, 6 листопада, російські військові чотири рази атакували Нікополь, що на Дніпропетровщині. Також скерували безпілотник на Синельниківський район.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, на Нікополь спрямували майже два десятки снарядів з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілів пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та авто. Загиблих та поранених немає.

Ввечері, військові з повітряного командування "Схід" збили у небі над Синельниківським районом ударний дрон типу Shahed-136/131, повідомив Лисак.

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