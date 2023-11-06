У селищі Первомайському Миколаївської області станом на шосте листопада вирішують питання стосовного відновлення дитячого садка, який зазнав пошкоджень внаслідок російських обстрілів у 2022 році. Будівлю закладу планують законсервувати на зиму.

Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.

За його словами, до зими 2023/2024 планують законсервувати будівлю, аби зберегти те, що вціліло.

"Вже ми з відділом освіти розробили проєктно-кошторисну документацію. Тому сподіваємося, що з 2024 року розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи", — говорить начальник Первомайської селищної військової адміністрації.

Наслідки російських обстрілів, 6 листопада 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Максим Коровай розповідає, що до відновлення дитячого садка планують залучати донорську допомогу.

"На Первомайський ЗДО потрібно десь порядку 20-25 мільйонів, тому що до війни десь років 20 функціонувало тільки ліве крило. А в наших планах запустити ще й праве крило, щоб збільшити потік дітей", — каже Максим Коровай.

Зламана шафа у дитсадку внаслідок обстрілів, 6 листопада 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Перших пошкоджень заклад зазнав в березні 2022 року, коли росіяни завдавали авіаційних ударів, каже працівниця дитячого садка Марина Тарахненко.

"Дах протікає у трьох місцях. Нам його побили. Вікон у нас ніде немає. 24 лютого ми зійшлися всім колективом у дитячий садочок. Ми вже знали, що почалася війна. І два тижні ми ще працювали. В якому плані? Нам зносили сюди волонтерську допомогу", — розповідає Марина Тарахненко.

Марина Тарахненко, 6 листопада 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

Жителька Первомайського Тетяна згадує, як до повномасштабної війни приводила чотирирічну доньку Анну до дитсадка.

"Зараз (6 листопада 2023 року — ред.) вони навчаються онлайн. Дитсадочок онлайн, діти завжди у телефонах. Вихователь не може надати інформацію в тій кількості, в якій потрібно. Дитина відволікається. Просто це не той формат, який потрібен. Ми хочемо, щоб відбудували наш садочок, щоб діти спілкувалися", — каже Тетяна.

Тетяна з дочкою Анною, 6 листопада 2023 року. Фото: Назарій Рубаняк/Суспільне Миколаїв

До повномасштабної війни у закладі займалися приблизно 70 вихованців. Загалом у Первомайській селищній громаді з дев’яти дошкільних навчальних закладів (три з яких належать до складу гімназій) шість пошкоджено, а ще три — зруйновано, каже Максим Коровай.

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