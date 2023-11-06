На Київщині шукають прихисток для молодої вовчиці. Від неї відмовились колишні господарі — люди брали тварину в дім маленькою і думали, що то собака.

Про це розповідає у Facebook Центр порятунку диких тварин, що на Бориспільщині.

Вовчиця на ім'я Венера потрапила до Центру з Полтавщини. Попередні власники купили її як собаку. Продавці обдурили людей, підсунувши їм маленьке вовченя замість цуцика. Підміну помітили, коли тварина підросла.

Господарі побоялись жити в одному домі зі справжнім вовком і звернулись по допомогу до зооволонтерів.

Повернути вовчицю в природне середовище вже неможливо — забагато часу вона провела серед людей. Тому зараз їй шукають новий дім.