Причина затоплення вулиць та тротуарів у Житомирі після зливи четвертого листопада — опале листя та сміття, які потрапили на решітки зливостоків, а ті не встигали пропускати великі обсяги води.

Про це Суспільному розповів керівник міського комунального підприємства "Експлуатація штучних споруд" Віталій Ролінський.

Віталій Ролінський. Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

"Злива була велика, але не настільки, щоб зливові мережі не могли справлятися зі своїми функціями. Здебільшого підтоплення відбувалось через засмічення решіток зливових мереж. Це було опале листя, яке буревій зривав з дерев, а вода змивала його зливостоки. Контроль за станом зливових решіток здійснюємо ми, так, це наші обов'язки. Але для цього потрібно, щоб була чиста територія. Під час першого-ліпшого сильного дощу, відбувається змивання сміття і листя у зливові мережі. Також пісок осідає у відстійниках, під решітками, а ми його потім чистимо. Тож, таке сміття, яке не проходить, забиває решітки, а відтак відбувається підтоплення", — сказав Віталій Ролінський.

Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

За його словами, у суботу, четвертого листопада, та у неділю, п'ятого листопада, на вулицях міста працювала аварійна техніка. Зокрема, дві бригади комунальників. Люди дві доби прочищали центральні вулиці міста, де були найбільші підтоплення.

"Найбільш проблемними виявилися вулиці Корольова у районі Ботанічного саду, перехрестя Ріхтера та Івана Франка, Смолянська площа по вулиці Вітрука. Також були підтоплення на вулиці Шевченка, колишня Пушкінська, Гоголівська у районі Житнього ринка, перехрестя Грушевського — Покровська. Коли ми прибрали засмічення, то підтоплення зникли", — каже керівник комунального підприємства.

Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Наразі, за словами Віталія Ролінського, роботи з ліквідації наслідків підтоплення міських вулиць тривають — аварійні бригади чистять зливові мережі та прибирають залишки опалого листя.

Фото: КП "Експлуатація штучних мереж"

Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Житомирянка Наталія розповіла, що найбільше у Житомирі був затоплений Новий Бульвар.

"Знаєте, там вода текла вище, ніж тротуар. Це було в неділю", — говорить Наталія.

Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Житомирянин Костянтин каже, що він проживає по вулиці Покровській. За його словами, в суботу, четвертого листопада, з вікна своєї квартири він спостерігав за підтопленням на перехресті Грушевського — Покровська.

Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

"Я не виходив з дому, був вдома. Так, у вікно визирнув через балкон. Побачив, що там машини "пливуть", деякі із них навіть номери губили. Потім затопило так, що автомобілі зовсім перестали їздили. І так постійно після рясного дощу", — розповів чоловік.

Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

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