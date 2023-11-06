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У Кропивницькому відсторонили від посади суддю, якого підозрюють у хабарництві
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У Кропивницькому відсторонили від посади суддю, якого підозрюють у хабарництві

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У Кропивницькому відсторонили від посади суддю, якого підозрюють у хабарництві
Посвідчення підозрюваного. Фото: СБУ в Кіровоградській області

У Кропивницькому тимчасово відсторонили від роботи суддю апеляційного суду. Це рішення Вищої ради правосуддя. Суддю підозрюють у хабарництві.

Про відсторонення судді клопотав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За інформацією сайту Вищої ради правосуддя, рішення діятиме до 26 грудня 2023 року.

Підозру судді Кропивницького апеляційного суду оголосили 26 жовтня. Зі слів речниці Служби безпеки України в Кіровоградській області Юлії Ткач, підозрюваний вимагав гроші в обвинуваченого в смертельній аварії, натомість обіцяючи пом’якшувальний вирок.

"Встановили, що суддя за 10,5 тисяч американських доларів обіцяв призначити винуватцю смертельної аварії покарання, не пов'язане з реальним терміном позбавлення волі".

За інформацією речниці, суддя мав спільника — ексміліціонера. Обом повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Покарання за цією статтею — десять років ув'язнення.

31 жовтня у Вищому антикорупційному суді підозрюваному судді обрали запобіжний захід носіння електронного браслета з можливістю внесення застави 1 мільйон гривень.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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