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"Срібний хрест" і "Знак пошани": двох бійців-однокласників із Волині відзначили державними нагородами
ЗСУРегіони

"Срібний хрест" і "Знак пошани": двох бійців-однокласників із Волині відзначили державними нагородами

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Двоє волинських військовослужбовців із села Велимче Ковельського району, Іван Півень та Вадим Калінчик, отримали почесні нагрудні знаки за розбудову й розвиток Збройних сил України.

21-річні бійці — однокласники, які стали на захист територіальної цілісності країни. Про це в соцмережах розповіла голова Велимченської територіальної громади Анастасія Павлович.

Вадим Калінчик — офіцер ЗСУ. У зв'язку з повномасштабною війною достроково завершив Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

27 жовтня 2023 року за підписом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного був відзначений державною нагородою — нагрудним знаком "Срібний хрест". Цю нагороду отримують особи офіцерського складу за особистий внесок у справу розбудови та розвитку Збройних Сил України, успішне виконання бойових завдань, високі показники у бойовій підготовці.

"Срібний хрест" і "Знак пошани": двох бійців-однокласників із Волині відзначили державними нагородами
Вадим Калінчик. Фото Анастасії Павлович

Волинський військовий Іван Півень у грудні 2021 року повернувся зі строкової служби. У перші дні російсько-української війни став на захист країни як доброволець. 13 вересня 2023-го за підписом Міністра оборони Рустема Умєрова був відзначений "Знаком пошани".

"Срібний хрест" і "Знак пошани": двох бійців-однокласників із Волині відзначили державними нагородами
Іван Півень. Фото Анастасії Павлович

Цим нагрудним знаком нагороджуються військовослужбовці ЗСУ за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності ЗСУ, досягнення високих показників, бездоганну сумлінну службу.

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