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У Львові надрукували календарі із мешканцями "Домівки врятованих тварин"
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У Львові надрукували календарі із мешканцями "Домівки врятованих тварин"

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У Львові надрукували календарі із мешканцями &quot;Домівки врятованих тварин&quot;
Календарі, які надрукували, щоб допомогти тваринам із "Домівки врятованих тварин". Фото: Суспільне Львів

У Львові надрукували календарі на 2024 рік із тваринами, які живуть в "Домівці врятованих тварин". Вилучені гроші спрямують на утримання мешканців "Домівки".

Як розповіла Суспільному працівниця "Домівки врятованих тварин" Анастасія Мунтян, таку акцію проводять вже 3 рік поспіль.

"В кожному календарі фотографії мешканців "Домівки", це не є картинки з інтернету, чи з будь-яких інших джерел. На кожній світлині є один з мешканців, і відповідно всі кошти з продажу цих календарів — на утримання наших хвостатих", – розповіла Анастасія Мунтян.

У Львові надрукували календарі із мешканцями "Домівки врятованих тварин"
Собака Лорд із Бахмута. Фото: Суспільне Львів

На одному із фото є Лорд. Собачка з Бахмута, йому 4 роки, розповіла доглядальниця Іванка Муц.

"Лорд дуже любить гуляти, але він інколи впирається, він вже погуляє більше не хоче, хоче повернутися у свій вольєр, він до нього звик і йде собі відпочивати", – каже доглядальниця.

В "Домівці врятованих тварин" понад 700 тварин. З них 200 котів і собачок – чекають на прилаштування. Купити або замовити календарі можна за адресою вул. Довбуша, 24.

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