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У Києві на два дні змінять рух тролейбуса в Солом'янському районі
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У Києві на два дні змінять рух тролейбуса в Солом'янському районі

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У Києві 7 та 9 листопада тролейбус № 3 курсуватиме за зміненим маршрутом. Це пов'язано з капремонтом вул. Митрополита Василя Липківського.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація з посиланням на комунальне підприємство "Київпастранс".

Зокрема, тролейбус № 3 курсуватиме від Залізничного масиву до вул. Солом'янської за власним маршрутом, далі — просп. Повітрофлотський — вул. Івана Огієнка — вул. Георгія Кірпи — вул. Січеславська — вул. Гетьмана Павла Скоропадського, потім знову за власним маршрутом.

Для зручності пасажирів маршруту присвоїли № 3-А.

Що відомо про ремонт доріг та зміни у русі транспорту у Києві

У столиці в ніч проти 7 листопада закриють рух вулицею Дорогожицькою. Із 23:00 до 07:00 дорожники влаштовуватимуть верхній шар покриття.

У Києві маршрут автобусів № 28 змінюється орієнтовно до 1 січня 2024 року. Це пов'язано із прокладанням інженерних мереж на вул. Василя Жуковського

До 1 грудня у столиці проводитимуть капітальний ремонт на ділянці Кільцевої дороги в Києві від виїзду з міста Вишневе до Жулянського шляхопроводу. Через це рух транспорту буде обмежений.

Із 13 червня у Києві розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу. Від початку червня там закрили рух трамвайних маршрутів № 14 і № 15. Замість них курсують автобуси.

До кінця року у місті планують завершити капітальний ремонт п'яти вулиць та розпочнуть реконструкцію двох розв'язок.

Дорожники попередили, що із 5 жовтня до 15 листопада на шляхопроводі поблизу ст. м. "Лівобережна" буде обмежений рух транспорту. На перетині просп. Броварського з вул. Андрея Шептицького проводитиметься ремонт шляхопроводу.

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