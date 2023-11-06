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За продаж метамфетаміну закарпатця засудили до 6 років позбавлення волі
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За продаж метамфетаміну закарпатця засудили до 6 років позбавлення волі

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За продаж метамфетаміну закарпатця засудили до 6 років позбавлення волі
Фото: Закарпатська обласна прокуратура

На Закарпатті до 6 років позбавлення волі засудили 53-річного жителя міста Хуст за систематичний збут метамфетаміну.

Про це Суспільному розповіла речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк.

За її словами, також суд ухвалив конфіскувати все належне чоловіку майно. За даними слідства, закарпатець систематично збував метамфетамін людям, схильним до вживання заборонених речовин. Кілька таких випадків задокументували влітку 2020 року. Крім того, обвинувачений мав налагоджену мережу розповсюдження психотропів через третіх осіб.

"Під час огляду житла чоловіка в Хусті правоохоронці знайшли та вилучили пристрої для вживання наркотиків, електронні ваги, набори фасувальних пакетиків для роздрібного продажу метамфетаміну, а також одержані від протиправної діяльності гроші", — розповіла Катерина Хижняк.

Наразі очікується набрання вироком законної сили. Сам чоловік вину в інкримінованому йому злочині не визнав, — додала речниця.

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