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У Полтаві зникло світло: яка причина
ЕлектроенергіяРегіони

У Полтаві зникло світло: яка причина

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Світло
Світло. Стовп освітлення. Фото: Суспільне Полтава

На деяких вулицях Полтави 6 листопада зникло світло. Це пов'язано з технологічним порушенням на підстанціях.

UPD: Станом на 18:11 електропостачання відновили.

Про це 6 листопада повідомила у своєму Telegram-каналі секретар міськради Катерина Ямщикова.

За її даними, у Полтаві зникла електроенергія на п'яти вулицях. Тимчасово світла не буде на :

  • вул. Павленківська
  • вул. Зіньківська
  • вул. Пушкіна
  • вул. Соборності
  • вул. Д. Коряка

Станом на 17:20 на одній із підстанцій вже працюють фахівці. Коли з'явиться світло, поки невідомо.

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