У Полтаві зникло світло: яка причина

На деяких вулицях Полтави 6 листопада зникло світло. Це пов'язано з технологічним порушенням на підстанціях.
UPD: Станом на 18:11 електропостачання відновили.
Про це 6 листопада повідомила у своєму Telegram-каналі секретар міськради Катерина Ямщикова.
За її даними, у Полтаві зникла електроенергія на п'яти вулицях. Тимчасово світла не буде на :
- вул. Павленківська
- вул. Зіньківська
- вул. Пушкіна
- вул. Соборності
- вул. Д. Коряка
Станом на 17:20 на одній із підстанцій вже працюють фахівці. Коли з'явиться світло, поки невідомо.
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