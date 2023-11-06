У Полтаві зникло світло: яка причина

На деяких вулицях Полтави 6 листопада зникло світло. Це пов'язано з технологічним порушенням на підстанціях.

UPD: Станом на 18:11 електропостачання відновили.

Про це 6 листопада повідомила у своєму Telegram-каналі секретар міськради Катерина Ямщикова.

За її даними, у Полтаві зникла електроенергія на п'яти вулицях. Тимчасово світла не буде на :

вул. Павленківська

вул. Зіньківська

вул. Пушкіна

вул. Соборності

вул. Д. Коряка

Станом на 17:20 на одній із підстанцій вже працюють фахівці. Коли з'явиться світло, поки невідомо.

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