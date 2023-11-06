В Житомирі попрощалися з двома військовими Євгеном Гудухіним та Володимиром Китасюком, які загинули у боях за Україну 29 жовтня 2023 року на Луганщині.

У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з 40-річним військовим Євгеном Гудухіним. За словами директорки міського центру соціальних служб Ольги Юрченко, Євген Гудухін народився у Житомирі та навчався у 15 школі.

"Після закінчення школи Євген вступив до професійно-технічного училища № 6 та здобув виробничу професію. Він тривалий час працював у сфері приватного бізнесу та на різних підприємствах Житомира ", — сказала Ольга Юрченко.

Ольга Юрченко. Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Марія Кравчук для Суспільне Житомир

Загиблий військовий Євген працював інженером. Його колега Наталія розповіла, що він був порядною та доброю людиною.

"Я також працювала інженером і знаю, що незалежно від поставлених перед ним завдань, він завжди виконував їх. Ніколи не говорив поганого слова про інших. Він завжди був спокійним, врівноваженим і хорошим сім'янином. Дуже любив свою дружину та дітей, а також любив свою маму", — каже Наталія Гоша.

Наталія Гоша. Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Марія Кравчук для Суспільне Житомир

Ольга Юрченко говорить, що Євген був командиром відділення в одному з підрозділів Збройних сил України та зарекомендував себе, як висококваліфікований та вмотивований воїн.

"Буквально з першого дня він прийняв рішення захищати не лише своїх синів, свою дружину і свою матір, але й всю Україну. З 25 лютого 2022 року Євген перебував на захисті північних кордонів нашої країни. Пізніше він перевівся в інший військовий підрозділ і продовжував захищати Україну на східних кордонах", — сказала Ольга Юрченко.

Побратим Євгена Гудухіна Олексій, запам’ятав загиблого військового позитивним та добрим.

"З ним завжди був позитив. Це людина, яка ніколи не впадала у відчай чи паніку. З ним було дуже приємно служити", — говорить Олексій.

Побратим загиблого Євгена Гудухіна Олексій. Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Марія Кравчук для Суспільне Житомир

Після загибелі Євгена Гудухіна залишилися його мати, дружина та двоє дітей. Військовослужбовця поховали на Смолянському військовому кладовищі.

Загиблий військовий Євген Гудухін. Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Марія Кравчук для Суспільне Житомир

Також у Житомирі провели в останню путь 52-річного полеглого воїна Володимира Китасюка.

Про це у своєму Telegram шостого листопада написала пресслужба Житомирської міської ради.

Володимир Китасюк народився в селі Федорівка Вінницької області і після закінчення школи навчався у Вінницькій МАУП. Потім 20 років був на службі в поліції і вийшов на пенсію у званні капітана.

Зі своєю сім'єю обрав Житомир для постійного проживання. Працював на одному з відділень "Нової Пошти", а також працював у меблевому виробництві.

Разом із дружиною вони виховували двох доньок. З початком повномасштабного вторгнення, разом із старшою донькою добровільно одними з перших, вступили до Збройних Сил України для захисту країни.

29 жовтня 2023 року Володимир Китасюк загинув на Луганщині.

Вічна слава і світла пам'ять нашим Героям.

Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: Марія Кравчук для Суспільне Житомир

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