В Житомирі попрощалися з двома військовими Євгеном Гудухіним та Володимиром Китасюком, які загинули у боях за Україну 29 жовтня 2023 року на Луганщині.
У Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися з 40-річним військовим Євгеном Гудухіним. За словами директорки міського центру соціальних служб Ольги Юрченко, Євген Гудухін народився у Житомирі та навчався у 15 школі.
"Після закінчення школи Євген вступив до професійно-технічного училища № 6 та здобув виробничу професію. Він тривалий час працював у сфері приватного бізнесу та на різних підприємствах Житомира ", — сказала Ольга Юрченко.
Загиблий військовий Євген працював інженером. Його колега Наталія розповіла, що він був порядною та доброю людиною.
"Я також працювала інженером і знаю, що незалежно від поставлених перед ним завдань, він завжди виконував їх. Ніколи не говорив поганого слова про інших. Він завжди був спокійним, врівноваженим і хорошим сім'янином. Дуже любив свою дружину та дітей, а також любив свою маму", — каже Наталія Гоша.
Ольга Юрченко говорить, що Євген був командиром відділення в одному з підрозділів Збройних сил України та зарекомендував себе, як висококваліфікований та вмотивований воїн.
"Буквально з першого дня він прийняв рішення захищати не лише своїх синів, свою дружину і свою матір, але й всю Україну. З 25 лютого 2022 року Євген перебував на захисті північних кордонів нашої країни. Пізніше він перевівся в інший військовий підрозділ і продовжував захищати Україну на східних кордонах", — сказала Ольга Юрченко.
Побратим Євгена Гудухіна Олексій, запам’ятав загиблого військового позитивним та добрим.
"З ним завжди був позитив. Це людина, яка ніколи не впадала у відчай чи паніку. З ним було дуже приємно служити", — говорить Олексій.
Після загибелі Євгена Гудухіна залишилися його мати, дружина та двоє дітей. Військовослужбовця поховали на Смолянському військовому кладовищі.
Також у Житомирі провели в останню путь 52-річного полеглого воїна Володимира Китасюка.
Про це у своєму Telegram шостого листопада написала пресслужба Житомирської міської ради.
Володимир Китасюк народився в селі Федорівка Вінницької області і після закінчення школи навчався у Вінницькій МАУП. Потім 20 років був на службі в поліції і вийшов на пенсію у званні капітана.
Зі своєю сім'єю обрав Житомир для постійного проживання. Працював на одному з відділень "Нової Пошти", а також працював у меблевому виробництві.
Разом із дружиною вони виховували двох доньок. З початком повномасштабного вторгнення, разом із старшою донькою добровільно одними з перших, вступили до Збройних Сил України для захисту країни.
29 жовтня 2023 року Володимир Китасюк загинув на Луганщині.
Вічна слава і світла пам'ять нашим Героям.
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