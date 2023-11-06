Під час засідання у Чернігівському районному суді, яке відбулось 6 листопада, підозрюваний у державній зраді Максим Криволап пояснив свою співпрацю з російськими військовими тим, що боявся за своє життя, тому розказав російським військовим про односельців-учасників АТО. Чоловік — житель села Буянки, яке окупували 24 лютого 2022 року, після цього селяни бачили його на російських блокпостах.

Підозрюваний у державній зраді Максим Криволап розказав у Чернігівському районному суді, чому повідомив російським військовим, під час окупації села Буянки, що його друг є учасником АТО. Після цього Романа Артеменка забрали до підвалу школи у Вишневому, де катували, а наступного дня, побитого — викинули на кладовищі.

"В мене не було вибору, я зробив це, щоб захистити свою сім'ю і своїх односельців. Просто я не міг по-іншому вчинити, бо мене б убили", — сказав Максим Криволап.

Максим Криволап. ФОТО: Суспільне Чернігів

У суді підозрюваний зачитував свої свідчення із зошита. Чоловік повідомив, що російські військовослужбовці змусили його до співпраці — били та погрожували. За слів Максима, йому дали телефон, який прослуховували росіяни, також він мав ходити по селу і дивитися, щоб нікого не було стороннього.

Суд над Максимом Криволапом. ФОТО: Суспільне Чернігів

Свідки у справі кажуть, що чоловік ходив до російського блок-поста. У свій захист, Максим Криволап зачитав, що також був заручником росіян у шкільному підвалі.

"Мене витягнули з будки та потягли до якогось приміщення і кинули, як собаку на підлогу, дали якусь ганчірку. Руки не розв'язували, скільки часу я там пролежав — не відомо, можливо цілу ніч".

Прокурор обласної прокуратури Сергій Домашенко сказав, що підозрюваний декілька разів відвідував постраждалого від російських військових Романа Артеменка перед його катуванням.

"Чи говорили вам російські військові піти до Артеменка і дізнатися його відношення до російських військових? — Ну так, як сказати, я попередив його. — Ви пішли потім до Артеменка? — Пішов чаю попив".

Сергій Домашенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

У день, коли його затримали російські військові, зі слів підозрюваного, його утримували у підвалі близько двох годин, в той час, як потерпілого Артеменка добу.

Під час обшуків у будинку підозрюваного забрали мобільний телефон, який дали йому росіяни, він виявився не робочим. Захисник Ярослав Підмогильний клопотав про проведення перехресного допиту потерпілого і підозрюваного. Якщо суд визнає його винним, чоловіку загрожує від 15 років до довічного ув'язнення. Майже рік Максим Криволап перебуває у СІЗО.

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