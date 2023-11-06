Нова програма відновлення Київщини до 2027 року: які напрямки обрали

Основна мета нової програми відновлення Київщини — забезпечити швидкий та ефективний процес відбудови і визначити вектори розвитку.

Про це розповів під час брифінгу директор Департаменту містобудування та архітектури КОВА Ярослав Янович.

Програму комплексного відновлення території Київської області на 2023-2027 роки депутати облради підтримали під час останньої сесії 17 жовтня. Вона передбачає не лише відбудову. Для реалізації завдань обрали сім пріоритетних напрямів:

пропозиції від територіальних громад області щодо розміщення об’єктів промислового та сільськогосподарського виробництва, транспортних та інженерних споруд і мереж, закладів освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, природоохоронної сфери; надання адміністративних послуг; розвиток культурного та духовного середовища, туристичного потенціалу; захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; розвиток потенціалу територіальних громад області; відновлення закладів соціальної інфраструктури; створення безбар’єрного простору.

Що відомо про відновлення Київщини

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад.

Критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в області було зруйновано чи пошкоджено 27 226 об’єктів. Основний "удар" припав саме на житло – 24,3 тис. об'єктів. Крім цього, постраждали 227 шкіл та садочків, 125 адміністративних будівель і ЦНАПів, 128 медичних закладів, 138 культурних та релігійних споруд. Вдалося відбудувати 13 тисяч будівель, ще близько 15 тисяч чекають на відновлення.

На Київщині створюють Каталог відновлення області, де можна дізнатись про відремонтовані об'єкти за кошти з резервного держбюджету протягом 2022 року. Торік звідти на ремонт в області виділили понад 700 млн грн.

У червні 2023 року в системі Prozorro оголосили перші торгина відновлення об'єктів інфраструктури на Київщині. Це житло у Бучі, Макарові, Вишгороді та адмінбудівля у Бородянці.

Також у Київській області створили Спостережну раду з питань відбудови. Її основне завдання — контролювати усі етапи відбудови від планування до завершення проєктів. Працюватиме і робоча група, яка виявлятиме корупцію під час відбудови.

Спостерігати за процесом відновлення 18 багатоквартирних будинків на Київщині, які були пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії і на відбудову яких збирає платформа UNITED24, можна на інтерактивній карті.