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Суд закрив справу міського голови з Волині про керування машиною без документів
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Суд закрив справу міського голови з Волині про керування машиною без документів

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Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук
Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук, серпень 2022 року. Фото: Суспільне Луцьк

Суддя Ківерцівського районного суду Волинської області Марія Польова закрила справу Ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука щодо керування автомобілем без водійського посвідчення.

Як сказано в постанові суду від 17 жовтня 2023 року, патрульні склали адмінпротокол на посадовця, який 22 серпня цього року о 8:15 їхав вулицею Шевченка у Ківерцях біля міської ради, перебуваючи за кермом автомобіля Renault.

Поліцейські з'ясували, що посадовець не мав права керування автівкою. Цю інформацію правоохоронцям надав свідок, котрий бачив міського голову, що виходив з авто, і знав про відсутність документів у нього.

У суді Олександр Ковальчук своєї провини не визнав і додав, що в зазначений час за кермом легковика не перебував. Також додав, що правоохоронці його не зупиняли, аби пред'явити їм посвідчення водія. Зі слів Ковальчука, він мав посвідчення водія старого зразка, яке отримав 1998 року, та яке 22 серпня 2023-го обміняв у сервісному центрі на нове.

Як з'ясувалося під час засідання суду, на день складання протоколу на Ківерцівського міського голову посадовець мав посвідчення водія та мав право керувати машиною. Суддя Марія Польова постановила закрити провадження у справі щодо керування авто без відповідних документів у зв'язку з відсутністю складу адмінпорушення.

Що відомо про адмінпорушення Ківерцівського міського голови

Як розповідала Суспільному в серпні цього року речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук, до адміністративної відповідальності Олександр Ковальчук притягувався і раніше. 2022 року працівники управління патрульної поліції на Волині оформляли протокол за ч. 5 ст.126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тоді суд наклав штраф у розмірі — 40 800 гривень.

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