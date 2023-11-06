З Торецької громади Бахмутського району Донецької області за два тижні евакуювали 97 дітей. З населених пунктів громади 23 жовтня оголосили примусову евакуацію. Наразі залишається вивезти ще 138 дітей.
Про це повідомили в Торецькій міській військово-цивільній адміністрації.
За даними адміністрації, на початку примусової евакуації на території Торецької громади залишалося 235 дітей, які виховувалися в 188 родинах.
"Протягом останніх 2-х тижнів до більш безпечних територій України евакуювали 97 дітей та 70 родин. Станом на 6 листопада з міста евакуювалися 9230 дітей. Наразі в громаді залишається ще 138 дітей та 118 сімей", — йдеться у повідомленні.
Також, за даними міської військово-цивільної адміністрації, за час повномасштабного вторгнення на території громади через бої загинули 6 дітей, поранені — 17.
У яких населених пунктах Донеччини 23 жовтня оголосили примусову евакуацію дітей
- місто Торецьк Бахмутського району;
- селище Щербинівка Бахмутського району;
- селище Петрівка Бахмутського району;
- селище Неліпівка Бахмутського району;
- селище Північне Бахмутського району;
- село Катеринівка Покровського району;
- село Єлизаветівка Покровського району;
- селище Очеретине Покровського району.
У Донецькій ОВА повідомляли, що всіх дітей вивезли з Північного до початку примусової евакуації. У громаді діти залишаються в Торецьку, Щербинівці, Петрівці та Неліпівці.
Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram