З Торецької громади Бахмутського району Донецької області за два тижні евакуювали 97 дітей. З населених пунктів громади 23 жовтня оголосили примусову евакуацію. Наразі залишається вивезти ще 138 дітей.

Про це повідомили в Торецькій міській військово-цивільній адміністрації.

За даними адміністрації, на початку примусової евакуації на території Торецької громади залишалося 235 дітей, які виховувалися в 188 родинах.

"Протягом останніх 2-х тижнів до більш безпечних територій України евакуювали 97 дітей та 70 родин. Станом на 6 листопада з міста евакуювалися 9230 дітей. Наразі в громаді залишається ще 138 дітей та 118 сімей", — йдеться у повідомленні.

Також, за даними міської військово-цивільної адміністрації, за час повномасштабного вторгнення на території громади через бої загинули 6 дітей, поранені — 17.

У яких населених пунктах Донеччини 23 жовтня оголосили примусову евакуацію дітей

місто Торецьк Бахмутського району;

селище Щербинівка Бахмутського району;

селище Петрівка Бахмутського району;

селище Неліпівка Бахмутського району;

селище Північне Бахмутського району;

село Катеринівка Покровського району;

село Єлизаветівка Покровського району;

селище Очеретине Покровського району.

У Донецькій ОВА повідомляли, що всіх дітей вивезли з Північного до початку примусової евакуації. У громаді діти залишаються в Торецьку, Щербинівці, Петрівці та Неліпівці.

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