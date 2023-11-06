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Протягом тижня енергетики Дніпропетровщини відновили світло у будинках майже п'яти тисяч родин
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Протягом тижня енергетики Дніпропетровщини відновили світло у будинках майже п'яти тисяч родин

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Протягом тижня енергетики Дніпропетровщини відновили світло у будинках майже п'яти тисяч родин
Фото: Суспільне Дніпро

За тиждень, з 30 жовтня по 5 листопада, енергетики відновили електропостачання в оселях майже п'яти тисяч родин Дніпропетровщини.

Про це мовиться у пресрелізі компанії "ДТЕК Дніпровські електромережі", який отримало Суспільне.

До робіт фахівці приступають одразу після отримання дозволу від Збройних сил України та ДСНС.

"Дніпропетровщина продовжує потерпати від російських обстрілів. Вони руйнують в тому числі електроінфраструктуру міст та сіл. Аварійні бригади роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження", – мовиться у повідомленні.

Загалом за тиждень повернули світло в будинки 4917 родин області, які залишились без електропостачання через російські обстріли.

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