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"Батареї не холодні": у Полтавській ТГ починають опалювальний сезон для будинків
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"Батареї не холодні": у Полтавській ТГ починають опалювальний сезон для будинків

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У полтавських багатоповерхівках розпочали опалювальний сезон
Батарея в одному із житлових будинків у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

У Полтавській громаді 6 листопада почали опалювальний сезон для мешканців будинків. Рішення про те, щоб увімкнути котельні, ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради.

Від 6 листопада опалювальний сезон мають почати у будинках Полтавської громади, які підключені до централізованої системи та користуються послугами "Полтаватеплоенерго".

"Котельні підприємства "Полтаватеплоенерго" вмикає, згідно з графіком, упродовж двох діб. Отже, сьогодні (6 листопада – ред.) тепло отримає частина жителів міста Полтава, решта будинків буде підключена завтра (7 листопада – ред.). Якщо тепло буде відсутнє в оселях, потрібно буде звернутися до організації, яка обслуговує внутрішньобудинкові мережі", — розповіла речниця підприємства "Полтаватеплоенерго" Інна Куліш.

За словами Інни Куліш, станом на 15:00 6 листопада в місті увімкнули 62 котельні із 79.

У Полтавській ТГ починають опалювальний сезон для будинків
Голова ОСББ на вулиці Гетьмана у Полтаві Світлана Кавурко біля індивідуального теплового пункту. Фото: Суспільне Полтава

У будинку на вулиці Гетьмана, що в мікрорайоні Авіамістечко у Полтаві ― індивідуальний тепловий пункт. Це обладнання, яке дозволяє економно використовувати теплоносій, каже голова ОСББ Світлана Кавурко. У будинку 100 квартир, нині батареї в домі ще холодні, опалення за планом увімкнуть 7 листопада.

У Полтаві починають опалювальний сезон
Індивідуальний тепловий пункт у будинку на вулиці Гетьмана у Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

"Підготовчих робіт великих не потребує. Тому що труби змінені усі, утеплені, скрізь пластик, запірна арматура вся нова. Єдине ― зверталася до спеціалістів, прочистили фільтри. Завтра буде включена наша система, пройде по будинку, п’яті поверхи стравлять повітря, потім я включаю на щиті управління єдину кнопку. І воно починає працювати", — пояснила голова ОСББ на вулиці Гетьмана у Полтаві Світлана Кавурко.

У яких установах у Полтавській громаді уже увімкнули опалення

19 жовтня у Полтавській громаді опалення ввімкнули у медичних, дошкільних та позашкільних установах. А в інших освітніх закладах ― із 30 жовтня.

Рішення про початок теплопостачання ухвалюють органи місцевого самоврядування. Це роблять за умови, коли середня температура повітря протягом трьох діб поспіль не вища за 8 градусів тепла. Попередній опалювальний сезон у будинках громади тривав із 21 жовтня 2022-го до 31 березня 2023-го.

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